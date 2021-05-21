Из-за паводка из тувинского села Сыстыг-Хем эвакуировали 52 человека

Из зоны подтопления в труднодоступном селе Сыстыг-Хем Тоджинского района республики Тува эвакуировали 52 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканскую службу ГО и ЧС.

По данным агентства, опасные места покинули 52 человека, из 22 несовершеннолетних. Жителей вывезли из села на вертолете. Отмечается, что в Сыстыг-Хеме в зоне подтопления оказались 18 приусадебных участков и девять жилых домов.

Село Сыстыг-Хем находится на востоке республики, в него можно попасть только по воде и воздуху. Причиной наводнения стали сильные дожди. Уровень воды в реках превысил критическую отметку. Накануне врио главы республики Владислав Ховалыг ввел в регионе режим "чрезвычайной ситуации".

