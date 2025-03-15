В Приамурье произошел сход вагонов грузового поезда
Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области, впоследствии состав столкнулся с встречным грузовым поездом. Об этом сообщили в РЖД.
Инцидент произошел в 06:47 мск. В результате ЧП получил травмы машинист встречного поезда.
«В сходе 28 вагонов и 2 локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет», - говорится в сообщении.
Движение на участке приостановили, возможны задержки пассажирских поездов. Причины аварии устанавливаются.
Ранее на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области сошел с рельсов тепловоз. О пострадавших не сообщалось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru