В Приамурье произошел сход вагонов грузового поезда

Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области, впоследствии состав столкнулся с встречным грузовым поездом. Об этом сообщили в РЖД.

Инцидент произошел в 06:47 мск. В результате ЧП получил травмы машинист встречного поезда.

«В сходе 28 вагонов и 2 локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет», - говорится в сообщении.

Движение на участке приостановили, возможны задержки пассажирских поездов. Причины аварии устанавливаются.

Ранее на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области сошел с рельсов тепловоз. О пострадавших не сообщалось.

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ФОТО: РИА Новости
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