В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов
Тепловоз сошел с рельсов на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительной информации, ЧП произошло около 10 часов при проведении маневровых работ. Тепловоз сошел с пути без опрокидывания.
«В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено», – указало надзорное ведомство.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Подмосковье на перегоне Белые столбы — Барыбино сошла с рельсов колесная пара электропоезда, никто не пострадал, напоминает 360.ru.
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