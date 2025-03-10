В Кузбассе тепловоз сошел с рельсов

Тепловоз сошел с рельсов на станции Белово Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, ЧП произошло около 10 часов при проведении маневровых работ. Тепловоз сошел с пути без опрокидывания.

«В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено», – указало надзорное ведомство.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Подмосковье на перегоне Белые столбы — Барыбино сошла с рельсов колесная пара электропоезда, никто не пострадал, напоминает 360.ru.

