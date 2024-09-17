В Амурской области пропал вертолет Robinson R66

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Приамурья. Об этом сообщило главное управление МЧС по Амурской области.

Перелет воздушного судна был незарегистрированным, на борту находились три человека, пишет Ura.ru. Поиски вертолета ведут две наземные группы золотодобывающей компании «ХЭРГУ», к работам привлекли восемь человек и две единицы техники.

По данным Росавиации, к поискам присоединилось поисково-спасательное воздушное судно ведомства – вертолет Ми-8Т компании «МостАвиа». Кроме того, Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности направил для работ спасателей из Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ — почти 20 человек и 7 единиц техники, в том числе вездеходы и Ми-8.

Как сообщает РБК со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу, есть вероятность, что пропавший вертолет не разбился, а мог совершить аварийную посадку. По данным ведомства, из района труднопроходимой болотистой местности был получен сигнал аварийного маяка Robinson R66.

