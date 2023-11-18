В предгорьях Гималаев обнаружили тела двух россиян
Двух граждан России обнаружили мертвыми в долине реки Парвати в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата.
По данным правоохранителей, тела мужчины и женщины нашли у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран. У погибших обнаружили раны, однако они не были смертельными.
«Полиция пока не видит криминальной составляющей, идет следствие», — указали в ведомстве.
Полицейские уточнили, что в гостевом доме, где жили россияне, нашли записку на английском языке с просьбой передать личные вещи в посольство РФ и родственникам.
Ранее россиян начали эвакуировать из зоны конфликта в секторе Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru