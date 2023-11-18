В предгорьях Гималаев обнаружили тела двух россиян

По данным правоохранителей, тела мужчины и женщины нашли у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран. У погибших обнаружили раны, однако они не были смертельными.

«Полиция пока не видит криминальной составляющей, идет следствие», — указали в ведомстве.

Полицейские уточнили, что в гостевом доме, где жили россияне, нашли записку на английском языке с просьбой передать личные вещи в посольство РФ и родственникам.

Ранее россиян начали эвакуировать из зоны конфликта в секторе Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

