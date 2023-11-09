Авто с телами двух мужчин найдено в реке под Астраханью
Тела двух мужчин обнаружены в автомобиле, поднятом со дна реки Ахтуба в Астраханской области. По данному факту организована проверка, сообщает на своём сайте Следственное управление регионального Следственного комитета.
По данным ведомства, днём ранее паромщики заметили в Ахтубе около села Сокрутовка крышу автомобиля «Нива». Когда машину извлекли из реки, внутри оказались тела двух мёртвых мужчин 1975 и 1986 годов рождения. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено.
По данным следствия, мужчины два дня назад приехали на рыбалку. Предположительно, машина скатилась в воду, а люди внутри не сумели покинуть салон автомобиля. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru