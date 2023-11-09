Авто с телами двух мужчин найдено в реке под Астраханью

Тела двух мужчин обнаружены в автомобиле, поднятом со дна реки Ахтуба в Астраханской области. По данному факту организована проверка, сообщает на своём сайте Следственное управление регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, днём ранее паромщики заметили в Ахтубе около села Сокрутовка крышу автомобиля «Нива». Когда машину извлекли из реки, внутри оказались тела двух мёртвых мужчин 1975 и 1986 годов рождения. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено.

По данным следствия, мужчины два дня назад приехали на рыбалку. Предположительно, машина скатилась в воду, а люди внутри не сумели покинуть салон автомобиля. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

