В Праге произошли столкновения фанатов с полицией
В Праге начались столкновения полиции с футбольными и хоккейными фанатами, сообщает «Подъём».
Футбольные и хоккейные фанаты собрались на митинг в центре Праги против распространения коронавируса в республике. Вскоре сбор фанатов в центре чешской столицы перерос в столкновения с полицией.
На видео снято, как взрываются дымовые шашки, слышны многочисленные хлопки от взрывов.
Полиция применила для разгона демонстрантов водомет.
Ранее стало известно, что в Чехии на месяц введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового коронавируса. Предварительно он продлится в течение месяца.
Напомним, вирусолог и бывший заведующий лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции сохраняется у уже переболевших COVID-19 порядка полугода. После этого человек рискует заразиться вирусом повторно, передает Ura.Ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 099 / сут.
Умерли
24 187+185 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 377 / сут.
- В Праге произошли столкновения фанатов с полицией
- Навальный: «Я как железный Дровосек»
- В Калмыкии указали на причину массовой гибели рыбы в водохранилище
- В Минске силовики объяснили причину стрельбы резиновыми пулями в воздух
- СМИ: Мэр Ялты умер от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru