В Праге произошли столкновения фанатов с полицией

В Праге начались столкновения полиции с футбольными и хоккейными фанатами, сообщает «Подъём».

Футбольные и хоккейные фанаты собрались на митинг в центре Праги против распространения коронавируса в республике. Вскоре сбор фанатов в центре чешской столицы перерос в столкновения с полицией.

В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19

На видео снято, как взрываются дымовые шашки, слышны многочисленные хлопки от взрывов.

Полиция применила для разгона демонстрантов водомет.

Ранее стало известно, что в Чехии на месяц введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового коронавируса. Предварительно он продлится в течение месяца.

Напомним, вирусолог и бывший заведующий лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции сохраняется у уже переболевших COVID-19 порядка полугода. После этого человек рискует заразиться вирусом повторно, передает Ura.Ru.

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ТЕГИ:ПолицияЧехияФутбольные Фанаты
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