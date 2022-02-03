Пожар произошел на мебельной фабрике в Подмосковье

Пожар произошел на мебельной фабрике в городе Фрязино в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что огонь охватил 7 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Спасатели эвакуировали из здания более 70 человек. Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб в сгоревшем такси.





