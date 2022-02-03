Пожар произошел на мебельной фабрике в Подмосковье
3 февраля 202220:59
Пожар произошел на мебельной фабрике в городе Фрязино в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что огонь охватил 7 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий ранг сложности.
Спасатели эвакуировали из здания более 70 человек. Данных о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Москве один человек погиб в сгоревшем такси.
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3 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru