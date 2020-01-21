В посольстве РФ отреагировали на задержание рэпера Гуфа в Абу-Даби

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что Гуф был задержан в аэропорту Абу-Даби за устроенный дебош в самолете с рейсом Таиланд-Москва с пересадкой в Абу-Даби.

Как сообщили РИА Новости, в посольство никто из представителей Гуфа не обращался за помощью. Однако в дипломатическом ведомстве отметили, что окажут необходимую помощь в случае поступления такого запроса.



