В посольстве РФ отреагировали на задержание рэпера Гуфа в Абу-Даби

21 января 202000:15

В посольстве РФ в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) прокомментировали задержание рэпера Гуфа в аэропорту столицы страны.

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Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что Гуф был задержан в аэропорту Абу-Даби за устроенный дебош в самолете с рейсом Таиланд-Москва с пересадкой в Абу-Даби.

Как сообщили РИА Новости, в посольство никто из представителей Гуфа не обращался за помощью. Однако в дипломатическом ведомстве отметили, что окажут необходимую помощь в случае поступления такого запроса.


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