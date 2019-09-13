Виталий Милонов: Любовь Соболь – это не Гуф!

На этой неделе отмечалось изобилие околомузыкальных новостей довольно странного содержания: пьяный был Дима Билан на концерте в Самаре или нет, певец Григорий Лепс с бокалом белого вина, клип российских рэперов Тимати и Гуфа про Москву удален из YouTube после того, как многие комментаторы заподозрили авторов в проплаченной агитации. Интернет-пользователи с удовольствием или без оного узнавали, что один товарищ махнул перед концертом коньячку с товарищами, но не рассчитал силы, поскольку ведет здоровый образ жизни, и теперь, раскаявшись, готов выступить в том же городе еще раз бесплатно. Другой был год «в завязке», но сейчас позволяет себе по чуть-чуть. Сообщения о том, «развязал» артист или не «развязал», затмевали собой куда более общественно значимые известия.

Откуда в обществе такой интерес к новостям ни о чем? С этим вопросом НСН обратилась к депутату Госдумы Виталию Милонову. Ответ прост: люди устали от политики.

«Надо напомнить, что были выборы, и люди устали от политики. Для них было слишком много политики, поэтому сейчас люди с удовольствием пообсуждают пьяного Билана, Гуфа и то, где правильно делают шаверму, а где неправильно. Политика приходит, уходит, и это нормально. И как бы ни пытались раскачать людей, люди живут жизнью обычной, поэтому Гуф их волнует больше, чем, извините меня, Любовь Соболь. Любовь Соболь – это не Гуф. Гуф поет, пускай иногда плохо, иногда хорошо. А Соболь, она вообще не поет, то есть ее вообще не надо обсуждать. Это – ноль, зеро, понимаете, по сравнению с Гуфом. Поэтому лучше Гуф, чем Соболь».

Более того, выяснилось, что темой недели для самого Виталия Милонова стало событие вовсе не политической направленности, как можно было бы предположить, а тоже музыкальной. 10 сентября исполнилось бы 55 лет лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову, - напомнил парламентарий.

«Темой этой недели, для меня близкой, был юбилей Егора Летова. Вот это – народная тема, настоящая! Вся страна вспоминала Егорушку, пела его песни под гитару, ну, кто со стаканчиком, кто без стаканчика. И я тоже взял гитару аккуратненько, спел несколько песен себе, для души. Вот это – да! Вот это меня больше всего интересовало, тема этой недели, что вспоминали все Егора Летова, «Гражданская оборона».