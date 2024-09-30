В поселке в Первомайске в ЛНР несколько улиц оказались в огне

В Первомайске в ЛНР несколько улиц на территории поселка Сокологоровка оказались охвачены огнем, населенный пункт обесточен, сообщил в Telegram глава города Сергей Колягин.

По его словам, в настоящее время проводится эвакуация местных жителей. Горят индивидуальные жилые дома и хозпостройки. Пожарные на протяжении нескольких часов борются с тремя возгораниями на большой площади. Тушить огонь осложняет ветер.

Эвакуированных доставляют в пункт временного размещения. Людям оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в Первомайске в ЛНР около 245 домохозяйств остались без газоснабжения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

