В Первомайске потушили пожар, возникший на газопроводе после обстрела ВСУ
31 мая 202405:33
В Первомайске в ЛНР около 245 домохозяйств остались без газоснабжения, сообщил в Telegram мэр города Сергей Колягин.
По его словам, это произошло из-за пожара на газопроводе после обстрела со стороны Украины. Без газа остался жилой массив из частных домов.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Ремонтно-восстановительные работы начнут утром 31 мая.
Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт вечером 30 мая.
Ранее ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru