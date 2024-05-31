В Первомайске потушили пожар, возникший на газопроводе после обстрела ВСУ

В Первомайске в ЛНР около 245 домохозяйств остались без газоснабжения, сообщил в Telegram мэр города Сергей Колягин.

В Белгородской области установят еще 230 модулей для защиты от обстрелов

По его словам, это произошло из-за пожара на газопроводе после обстрела со стороны Украины. Без газа остался жилой массив из частных домов.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Ремонтно-восстановительные работы начнут утром 31 мая.

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт вечером 30 мая.

Ранее ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУПожарные

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