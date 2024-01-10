В порту Санкт-Петербурга изъяли более тонны кокаина
10 января 202411:15
Сотрудники таможни и ФСБ РФ задержали в порту Санкт-Петербурга более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Наркотик был выявлен в ходе осмотра контейнера, прибывшего из Никарагуа. Белый спрессованный порошок спрятали в тысячу брикетов с надписью DIOR в верхней части грузового модуля. Позже экспертиза подтвердила, что найденный наркотик – кокаин.
Ранее в Псковской области две крупные партии гашиша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru