В порту Санкт-Петербурга изъяли более тонны кокаина

Сотрудники таможни и ФСБ РФ задержали в порту Санкт-Петербурга более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Полтонны гашиша изъяли в Псковской области

Наркотик был выявлен в ходе осмотра контейнера, прибывшего из Никарагуа. Белый спрессованный порошок спрятали в тысячу брикетов с надписью DIOR в верхней части грузового модуля. Позже экспертиза подтвердила, что найденный наркотик – кокаин.

Ранее в Псковской области две крупные партии гашиша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал ФТС России
ТЕГИ:НаркотикиФСБТаможня

Горячие новости

Все новости

партнеры