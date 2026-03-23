Иран опроверг информацию о кибератаке на систему водоснабжения
23 марта 202608:18
Власти Ирана опровергли данные о кибератаке против системы водоснабжения. Об этом сообщает агентство ISNA.
Ранее стало известно о якобы совершенной атаке на систему распределения и снабжения водой в республике.
Министерство энергетики Ирана опровергло эти данные. В ведомстве отвергли «ложные сообщения о каких-либо кибератаках на водную инфраструктуру».
Ранее СМИ сообщили, что иранские военные совершили кибератаку на систему железнодорожных путей в Израиле и вывели ее из строя, пишет 360.ru.
