Иран опроверг информацию о кибератаке на систему водоснабжения

Власти Ирана опровергли данные о кибератаке против системы водоснабжения. Об этом сообщает агентство ISNA.

Ранее стало известно о якобы совершенной атаке на систему распределения и снабжения водой в республике.

Министерство энергетики Ирана опровергло эти данные. В ведомстве отвергли «ложные сообщения о каких-либо кибератаках на водную инфраструктуру».

Ранее СМИ сообщили, что иранские военные совершили кибератаку на систему железнодорожных путей в Израиле и вывели ее из строя, пишет 360.ru.

