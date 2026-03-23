В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной
Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной при посадке в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на городской пожарный департамент.
Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе с воздушным судном CRJ-900, прилетевшим из Монреаля. По данным издания, критические травмы получили четыре пожарных. На борту самолета находилось около ста пассажиров.
По данным издания The News Trending, в результате ЧП пострадали пять пожарных. Неофициально сообщается о двух погибших, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), аэропорт в Нью-Йорке остановил работу из-за аварийной ситуации с самолетом.
Ранее рейс авиакомпании «Россия», летевший из Минеральных Вод, экстренно сел в Санкт-Петербурге, незадолго до предполагаемой посадки подав сигнал о низком уровне топлива, пишет 360.ru.
