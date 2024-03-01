В Полтавской области Украины произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главный центр специального контроля страны.

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Подземные толчки были зарегистрированы около 03:22 мск.

«Эпицентр землетрясения находится в Решетиловском районе ... на западе от Полтавы, на глубине 10 км», — указали в ведомстве.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Измир, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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