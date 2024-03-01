В Полтавской области Украины произошло землетрясение
1 марта 202408:12
Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировали в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главный центр специального контроля страны.
Подземные толчки были зарегистрированы около 03:22 мск.
«Эпицентр землетрясения находится в Решетиловском районе ... на западе от Полтавы, на глубине 10 км», — указали в ведомстве.
Ранее землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Измир, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мэр Дзержинска: Жертв и разрушений после уничтожения БПЛА над городом нет
- Трех теневых банкиров задержали в Ярославле
- В Полтавской области Украины произошло землетрясение
- Системный аналитик, продавец и няня попали в топ высокооплачиваемых вакансий
- Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовали четыре дрона ВСУ
- Япония ввела санкции против «Калашникова», «Уралвагонзавода» и «Алмаз-Антея»
- Москалькова заявила, что РФ может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76
- На Украине заявили, что потеря Одессы будет означать окончательное поражение Киева
- Балицкий: Российские силы в Запорожской области имеют преимущество в артиллерии
- В США конгрессмен обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru