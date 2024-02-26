В Бурятии произошло землетрясение
26 февраля 202417:02
В 20 километрах от поселка Северомуйск в Бурятии прошло землетрясение магнитудой 3,9, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Инцидент произошел в 18:37 (13:37 по московскому времени), энергетический класс землетрясения - 11,1, говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, толчки не ощущались, пострадавших и разрушений нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru