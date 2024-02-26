В Бурятии произошло землетрясение

В 20 километрах от поселка Северомуйск в Бурятии прошло землетрясение магнитудой 3,9, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

Инцидент произошел в 18:37 (13:37 по московскому времени), энергетический класс землетрясения - 11,1, говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, толчки не ощущались, пострадавших и разрушений нет.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:БурятияЗемлетрясение

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