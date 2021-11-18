В Польше рассказали о гибели ребенка на белорусской границе

Отмечается, что помощь понадобилась семейной паре из Сирии, у них были рваные раны руки и голени. В центре указали, что беженцы находились в лесу на протяжении полутора месяцев. «Их годовалый ребенок умер в лесу», - цитирует сообщение центра ТАСС.

Кроме того, в центре международной помощь рассказали об еще одном молодом мужчине, которому оказали помощь. Он жаловался на сильную боль внизу живота, голод и обезвоживание.

