В Польше рассказали о гибели ребенка на белорусской границе
Годовалый ребенок умер на польско-белорусской границе. Такое сообщение сделали в Польском центе международной помощи.
Отмечается, что помощь понадобилась семейной паре из Сирии, у них были рваные раны руки и голени. В центре указали, что беженцы находились в лесу на протяжении полутора месяцев. «Их годовалый ребенок умер в лесу», - цитирует сообщение центра ТАСС.
Кроме того, в центре международной помощь рассказали об еще одном молодом мужчине, которому оказали помощь. Он жаловался на сильную боль внизу живота, голод и обезвоживание.
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