В Польше под завалами на шахте оказались более 60 человек
Подземный толчок произошел в Силезском воеводстве на юге Польши, в результате оказались под завалами свыше 60 работников шахты Рыдултовы. Об этом сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на представителя горнодобывающей компании Polska Grupa Gurnicza Александру Высоцкую-Сембигу.
Толчок зафиксировали на глубине 1 200 м около 8:00 (9:00 мск). Известно, что в зоне завалов работали 68 человек. На поверхность удалось поднять 15 шахтеров, десять из них отправили в больницы. Состояние пострадавших стабильное.
Представитель Polska Grupa Gurnicza добавила, что на месте ЧП ведутся спасательные работы.
Ранее на Урале при обвале горной породы на шахте «Северопесчанская» погиб один рабочий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru