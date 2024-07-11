В Польше под завалами на шахте оказались более 60 человек

Подземный толчок произошел в Силезском воеводстве на юге Польши, в результате оказались под завалами свыше 60 работников шахты Рыдултовы. Об этом сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на представителя горнодобывающей компании Polska Grupa Gurnicza Александру Высоцкую-Сембигу.

Толчок зафиксировали на глубине 1 200 м около 8:00 (9:00 мск). Известно, что в зоне завалов работали 68 человек. На поверхность удалось поднять 15 шахтеров, десять из них отправили в больницы. Состояние пострадавших стабильное.

Представитель Polska Grupa Gurnicza добавила, что на месте ЧП ведутся спасательные работы.

Ранее на Урале при обвале горной породы на шахте «Северопесчанская» погиб один рабочий.

