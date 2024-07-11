В Польше под завалами на шахте оказались более 60 человек

Подземный толчок произошел в Силезском воеводстве на юге Польши, в результате оказались под завалами свыше 60 работников шахты Рыдултовы. Об этом сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на представителя горнодобывающей компании Polska Grupa Gurnicza Александру Высоцкую-Сембигу.

Толчок зафиксировали на глубине 1 200 м около 8:00 (9:00 мск). Известно, что в зоне завалов работали 68 человек. На поверхность удалось поднять 15 шахтеров, десять из них отправили в больницы. Состояние пострадавших стабильное.

Представитель Polska Grupa Gurnicza добавила, что на месте ЧП ведутся спасательные работы.

Ранее на Урале при обвале горной породы на шахте «Северопесчанская» погиб один рабочий.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ШахтыПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры