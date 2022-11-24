В полиции подтвердили гибель четырёх человек при стрельбе в Крымске

В сообщении говорится, что мужчина причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам организации, после чего вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек погиб, второй был тяжело ранен. Стрелявший в итоге покончил с собой.

«По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника», - добавили в полиции.

Ранее в СМИ появилась информация, что стрельбу открыл Владимир Жиров, который проиграл суд бывшей супруге. Он начал преследовать её на улице и застрелил прохожего, который заступился за женщину, Затем мужчина совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».