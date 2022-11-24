В полиции подтвердили гибель четырёх человек при стрельбе в Крымске
Стрельбу в помещении одного из медицинских центров города Крымска открыл местный житель 1956 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В сообщении говорится, что мужчина причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам организации, после чего вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате один человек погиб, второй был тяжело ранен. Стрелявший в итоге покончил с собой.
«По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника», - добавили в полиции.
Ранее в СМИ появилась информация, что стрельбу открыл Владимир Жиров, который проиграл суд бывшей супруге. Он начал преследовать её на улице и застрелил прохожего, который заступился за женщину, Затем мужчина совершил самоубийство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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