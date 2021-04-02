Неизвестный протаранил автомобиль у ограды Капитолия в США

Неизвестный попытался протаранить автомобиль, находившийся на КПП у Капитолия в столице США, двое полицейских ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Правоохранительные органы сообщают, что предполагаемый нарушитель задержан в Вашингтоне. Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" передает, что, по предварительным данным, два человека пострадали от стрельбы у здания.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не знает о появившейся угрозе безопасности. Агентство Reuters пишет, что здание Конгресса полностью закрыто из-за данного инцидента.

