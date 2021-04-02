Неизвестный протаранил автомобиль у ограды Капитолия в США
Неизвестный попытался протаранить автомобиль, находившийся на КПП у Капитолия в столице США, двое полицейских ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Правоохранительные органы сообщают, что предполагаемый нарушитель задержан в Вашингтоне. Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" передает, что, по предварительным данным, два человека пострадали от стрельбы у здания.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не знает о появившейся угрозе безопасности. Агентство Reuters пишет, что здание Конгресса полностью закрыто из-за данного инцидента.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- Белый дом обвинил Россию в «дезинформации» о событиях на границе с Украиной
- Росстат сообщил о снижении смертности от коронавируса в феврале
- Турция третий день обновляет рекорды по заболеваемости COVID-19
- Неизвестный протаранил автомобиль у ограды Капитолия в США
- Байден пообещал поддерживать Украину перед лицом «российской агрессии»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru