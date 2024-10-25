В поликлинике на юго-востоке Москвы произошел пожар

Возгорание произошло в поликлинике на улице Недорубова на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Произошло возгорание мебели в кабинете на первом этаже поликлиники», — указал собеседник агентства.

Из-за ЧП из здания эвакуировали персонал и посетителей. По данным СМИ, всего из поликлиники вывели около 800 человек.

Пожар оперативно ликвидировали на площади 6 квадратных метров.

Ранее в Липецкой области произошло возгорание на складе с лакокрасочными покрытиями, площадь пожара составила 500 «квадратов».

