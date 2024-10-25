Под Липецком загорелся склад с лакокрасочными покрытиями

Возгорание произошло на складе с лакокрасочными покрытиями в пригороде Ельца в Липецкой области. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«Открытое горение ликвидировано на площади 500 кв. м», — указали в ведомстве.

Специалистам удалось не допустить распространения огня. К ликвидации пожара привлекли 38 человек и 11 единиц техники.

По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в гостиничном комплексе в Анапе, огонь был локализован на 1100 «квадратах», никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».

