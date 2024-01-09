В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка

В следовавшем из Москвы в Читу поезде скончалась семимесячная девочка, заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

Пассажирские поезда из Нижневартовска и Челябинска задержались по техпричинам

Ребенку стало плохо вечером 9 января. На станции Кунгур медики пытались реанимировать девочку, но спасти младенца не удалось.

В Екатеринбурге провели санитарную обработку вагона поезда, в котором находился ребенок.

По информации Telegram-канала 112, симптомы заболевания проявились у всей семьи погибшей девочки. Всего специалисты осмотрели 53 пассажира.

На подмосковной станции Электроугли 4 января из-за отключения системы отопления остановился следовавший из Нижнего Новгорода в столицу пассажирский поезд. Состав прибыл на Восточный вокзал с отставанием от графика почти на два часа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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