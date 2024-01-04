Пассажирские поезда из Нижневартовска и Челябинска задержались по техпричинам

В сообщении уточняется, что это состав №146 из Челябинска в Санкт-Петербург - на момент написания новости задержка составила 2 часа 27 минут. Также стоят поезда №332 «Уфа – Новый Уренгой» (5 часов 56 минут), №331 «Новый Уренгой – Уфа» (4 часа 30 минут) и №122 «Оренбург – Екатеринбург» (5 часов 34 минуты).

Дольше всех стоит поезд №346 «Адлер – Нижневартовск» - задержка составила 8 часов 59 минут. Также на 6 часов 53 минуты была задержана электричка №6256 «Челябинск – Каменск-Уральский».

По данным Telegram-канала Baza, причина остановки - поломка колёсной пары локомотива. Пассажиры жалуются на заканчивающиеся в вагонах запасы еды, воды и угля.

«В поезде № 331 будет организовано питание в Челябинске. В поездах № 346, № 122 и №332 – питание в Екатеринбурге. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», - указали в Южно-Уральской железной дороге.

Ранее в Нижегородской области задержали пять поездов из-за поджога релейных шкафов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».