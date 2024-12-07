В подвале завода в Челябинске обнаружили около 1 кг разлившейся ртути

Около килограмма разлившейся ртути обнаружили в подвале одного из заводов в Челябинске, опасное вещество собрали и передадут на утилизацию. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Как отметили в ведомстве, ртуть нашли работники предприятия при уборке подвального помещения.

«Спасателей вызвали сразу, как только заметили разбитые колбы и шарики с характерным металлическим блеском», — указали в пресс-службе.

Прибывшие на место ЧП специалисты обнаружили три металлических баллона весом более 40 кг и стеклянные колбы, часть которых была разбита. Спасатели собрали с земли около килограмма ртути, проветрили помещение и обработали все поверхности с помощью нейтрализующего состава. Емкости с ртутью вывезли в специальных контейнерах для дальнейшей утилизации.

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