В подвале завода в Челябинске обнаружили около 1 кг разлившейся ртути
Около килограмма разлившейся ртути обнаружили в подвале одного из заводов в Челябинске, опасное вещество собрали и передадут на утилизацию. Об этом сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Как отметили в ведомстве, ртуть нашли работники предприятия при уборке подвального помещения.
«Спасателей вызвали сразу, как только заметили разбитые колбы и шарики с характерным металлическим блеском», — указали в пресс-службе.
Прибывшие на место ЧП специалисты обнаружили три металлических баллона весом более 40 кг и стеклянные колбы, часть которых была разбита. Спасатели собрали с земли около килограмма ртути, проветрили помещение и обработали все поверхности с помощью нейтрализующего состава. Емкости с ртутью вывезли в специальных контейнерах для дальнейшей утилизации.
Ранее на железнодорожной станции Игумново в Нижегородской области зафиксировали утечку около 100 литров серной кислоты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве четыре грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД
- Захарова призвала Запад позаботиться о спасении, а не о победе Украины
- В подвале завода в Челябинске обнаружили около 1 кг разлившейся ртути
- Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре дрона ВСУ
- СМИ: В Москве правоохранители провели рейды по ночным клубам
- Под Новосибирском съехал в кювет и опрокинулся автобус с 26 пассажирами
- Глава ЦБ Индии: Решение по созданию валюты БРИКС пока не принято
- Россия нарастила ввоз мандаринов из Китая в 2,4 раза
- Кравцов: ЕГЭ упрощает процесс поступления в вузы абитуриентам из регионов
- СМИ: Байден и Трамп провели телефонный разговор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru