Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

Шпиль готического Руанского собора загорелся во Франции. Об этом со ссылкой на префектуру сообщает BFMTV.

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Как заявил мэр Руана Николя Майер-Россиньоль, причина пожара пока неизвестна.

«Из собора эвакуировали людей, вокруг здания установили безопасный периметр», - отметил он.

Уточняется, что в начале 2024 года на шпиле собора стартовали ремонтные работы.

Ранее в 2019 году во Франции произошёл пожар в соборе Парижской Богоматери. После реставрации он откроется для посетителей в декабре 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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