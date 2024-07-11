Во Франции загорелся шпиль Руанского собора
11 июля 202414:05
Шпиль готического Руанского собора загорелся во Франции. Об этом со ссылкой на префектуру сообщает BFMTV.
Как заявил мэр Руана Николя Майер-Россиньоль, причина пожара пока неизвестна.
«Из собора эвакуировали людей, вокруг здания установили безопасный периметр», - отметил он.
Уточняется, что в начале 2024 года на шпиле собора стартовали ремонтные работы.
Ранее в 2019 году во Франции произошёл пожар в соборе Парижской Богоматери. После реставрации он откроется для посетителей в декабре 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru