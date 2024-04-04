В Подольске ребенок пострадал при падении дерева из-за ветра
Дерево упало на ребенка в подмосковном Подольске, пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«В подольскую больницу поступила девочка 2014 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой в области виска», — рассказали агентству.
Собеседник ТАСС подчеркнул, что ребенок получил травмы «в результате падения дерева от ветра».
По информации оперативных служб, из-за сильного ветра в Московской области упали 165 деревьев, кроме того, был поврежден 31 автомобиль.
Ранее непогода с сильным ветром с порывами более 21 м/c обрушилась на Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в результате погибли два человека, пострадали еще 15, напоминает Ura.ru.
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