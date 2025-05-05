В Подольске обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили

Жилые дома и автомобили незначительно повреждены в Подольске из-за падения обломков БПЛА. Об этом заявили в администрации городского округа.

Власти уточнили, что минувшей ночью над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор отразили атаку БПЛА.

«По предварительным данным, в результате падения обломков... зафиксированы незначительные повреждения жилых домов и легковых автомобилей. Пострадавших нет», - отметили в администрации.

Власти оценят ущерб и окажут необходимую помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении четырех беспилотников в городском округе Подольск, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПодольск

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