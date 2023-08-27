В подмосковных Люберцах упал лифт с двумя рабочими
27 августа 202321:44
В городе Люберцы Московской области упал лифт с двумя работниками, написал глава округа Владимир Волков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на Рождественской улице. Пострадавших госпитализировали. Один из рабочих получил перелом ноги.
Волков провел обход жилого комплекса вместе с жителями.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в Воскресенске Московской области лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В подмосковных Люберцах упал лифт с двумя рабочими
- Зеленский допустил проведение выборов в условиях конфликта
- В Донецке госпитализировали трех детей после обстрела ВСУ
- Артиллеристы ВС РФ атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области
- В Москве арестовали фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой
- Зеленский заявил об опасении вести бои на территории России
- «Крылья Советов» вырвали победу у «Балтики» в шестом туре РПЛ
- Зеленский собрался вернуть государству часть имущества олигархов
- В ДТП в Олонецком районе Карелии погибли три человека
- Кадыров заявил об отражении наступления ВСУ под Клещеевкой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru