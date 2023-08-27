В подмосковных Люберцах упал лифт с двумя рабочими

В городе Люберцы Московской области упал лифт с двумя работниками, написал глава округа Владимир Волков в своем Telegram-канале.

В Москве рабочий упал в шахту лифта

Инцидент произошел на Рождественской улице. Пострадавших госпитализировали. Один из рабочих получил перелом ноги.

Волков провел обход жилого комплекса вместе с жителями.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Воскресенске Московской области лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту.

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ФОТО: пресс-служба правительства Московской области
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