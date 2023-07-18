В Москве рабочий упал в шахту лифта
18 июля 202313:40
В Севером Измайлово рабочий упал в шахту лифта, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что происшествие случилось в доме на 11-й Парковой улицы. Мужчина упал с трехметровой высоты, информации о его состоянии на данный момент нет.
По неподтвержденной информации, мужчину пытаются достать из шахты. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru