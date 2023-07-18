В Москве рабочий упал в шахту лифта

Отмечается, что происшествие случилось в доме на 11-й Парковой улицы. Мужчина упал с трехметровой высоты, информации о его состоянии на данный момент нет.

По неподтвержденной информации, мужчину пытаются достать из шахты. Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

