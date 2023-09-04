В подмосковных Химках столкнулись двенадцать автомобилей
4 сентября 202314:37
Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-10 в Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.
Уточняется, что сейчас движение по трассе ограничено. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
В результате ДТП никто не пострадал, уточнили правоохранители.
Ранее легковой автомобиль влетел в отбойник в Волгоградской области, в результате погибли дети 10 и 11 лет, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru