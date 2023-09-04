В подмосковных Химках столкнулись двенадцать автомобилей

Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-10 в Химках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

Уточняется, что сейчас движение по трассе ограничено. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП никто не пострадал, уточнили правоохранители.

Ранее легковой автомобиль влетел в отбойник в Волгоградской области, в результате погибли дети 10 и 11 лет, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПодмосковьеДТПДПС

Горячие новости

Все новости

партнеры