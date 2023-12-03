В подмосковных Химках неизвестные прокололи шины более 10 автомобилей
3 декабря 202316:59
В городе Химки Московской области неизвестные злоумышленники прокололи шины более 10 автомобилей, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
Местные жители обратились в полицию. У них нет предположений о том, кто это мог сделать.
Автолюбители отметили, что все машины были припаркованы по правилам. Полиция выясняет мотивацию и личности вандалов.
В воскресенье на Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись 15 автомобилей. Причиной массового ДТП стал снегопад. Пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru