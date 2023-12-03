В подмосковных Химках неизвестные прокололи шины более 10 автомобилей

Местные жители обратились в полицию. У них нет предположений о том, кто это мог сделать.

Автолюбители отметили, что все машины были припаркованы по правилам. Полиция выясняет мотивацию и личности вандалов.

В воскресенье на Новорижском шоссе в Подмосковье столкнулись 15 автомобилей. Причиной массового ДТП стал снегопад. Пострадавших нет, сообщает «Радиоточка НСН».

