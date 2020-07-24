В Подмосковном Ступино два человека погибли в ДТП
Два человека погибли при столкновении нескольких машин в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. Дорожный инцидент произошел на 37 км трассы А-108.
Погибли двое людей, находившихся в легковой машине, уточняет агентство.
Ранее в июле в Госдуму был внесен законопроект, регламентирующий поведение мотоциклистов и мотопедистов на дорогах. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил НСН, что решить проблему движения мотоциклистов между рядами можно, если научить участников движения соблюдать ПДД.
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