В подмосковном селе люди вышли на улицу после убийства женщины

В подмосковном селе Бужаниново в Подмосковье местные жители вышли на улицу после сообщений об убийстве женщины мигрантами.

Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди

По данным РБК, местные жители собрались у общежития, где проживают иностранные рабочие. Серди предъявляемых требований - депортация мигрантов.

Как пишет газета, информация об убийстве местной 65-летней жительницы появилась в местных изданиях. В сообщениях отмечалось, что женщину изнасиловали и убили, предположительно, мигранты.

Отмечается, что на месте находятся полицейские.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Подмосковье
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