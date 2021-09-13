В подмосковном селе люди вышли на улицу после убийства женщины

По данным РБК, местные жители собрались у общежития, где проживают иностранные рабочие. Серди предъявляемых требований - депортация мигрантов.

Как пишет газета, информация об убийстве местной 65-летней жительницы появилась в местных изданиях. В сообщениях отмечалось, что женщину изнасиловали и убили, предположительно, мигранты.

Отмечается, что на месте находятся полицейские.