В подмосковном Одинцове произошел пожар в приюте для женщин

Пожар произошел в частном доме в Одинцово Московской области, где расположен центр помощи жертвам домашнего насилия. Об этом сообщили в МЧС.

Возгорание зафиксировали накануне вечером в домовладении в деревне Чигасово, площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

«В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС... спасли на пожаре 2 человек. Остальные покинули здание самостоятельно», — отметили в ведомстве.

По одной из версий, причиной ЧП стало короткое замыкание электрообогревателя.

МЧС сообщило о локализации пожара в 22:40 мск 15 ноября, к 04:54 16 ноября возгорание полностью потушили.

По словам главы Одинцовского района Андрея Иванова, инцидент произошел в СНТ «Горицвет» в частном приюте для женщин и детей. При пожаре пострадали пять человек, в том числе трое мальчиков (6 месяцев, 1,5 года, 3 года), медики оказывают им помощь.

Ранее возгорание произошло в доме престарелых в провинции Сарагоса в Испании, погибли не менее десяти человек.

