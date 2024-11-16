В подмосковном Одинцове произошел пожар в приюте для женщин
Пожар произошел в частном доме в Одинцово Московской области, где расположен центр помощи жертвам домашнего насилия. Об этом сообщили в МЧС.
Возгорание зафиксировали накануне вечером в домовладении в деревне Чигасово, площадь пожара составляла 300 квадратных метров.
«В доме находились 26 человек, из них 18 детей. Сотрудники МЧС... спасли на пожаре 2 человек. Остальные покинули здание самостоятельно», — отметили в ведомстве.
По одной из версий, причиной ЧП стало короткое замыкание электрообогревателя.
МЧС сообщило о локализации пожара в 22:40 мск 15 ноября, к 04:54 16 ноября возгорание полностью потушили.
По словам главы Одинцовского района Андрея Иванова, инцидент произошел в СНТ «Горицвет» в частном приюте для женщин и детей. При пожаре пострадали пять человек, в том числе трое мальчиков (6 месяцев, 1,5 года, 3 года), медики оказывают им помощь.
Ранее возгорание произошло в доме престарелых в провинции Сарагоса в Испании, погибли не менее десяти человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: SpaceX может осуществить 400 запусков корабля Starship за четыре года
- В подмосковном Одинцове произошел пожар в приюте для женщин
- Силы ПВО уничтожили 12 дронов над Брянской областью
- Председателя московского Солнцевского суда досрочно лишили полномочий
- Смирнов: ПВО сбила десять беспилотников над Курской областью
- Байден пошутил, что жена угрожает отправить его в космос
- Рогов заявил о зачистке запорожского села Дорожнянка от ВСУ
- Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Ливитт
- Умер режиссер и кинооператор Александр Панкратов
- Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры за коррупцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru