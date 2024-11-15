В Испании не менее 10 человек погибли при пожаре в доме престарелых

Как минимум десять человек погибли при пожаре в доме престарелых в испанской провинции Сарагоса. Об этом пишет агентство EFE.

Отмечается, что возгорание произошло около 05:00 (07:00 мск). Причина пожара не называется.

В момент ЧП в здании находились 82 человека. В результате погибли по меньшей мере 10 человек, один находится в критическом состоянии.

Ранее пожар произошел в доме престарелых в Соликамске Пермского края, никто не пострадал, напоминает Ura.ru. По данным МЧС, причиной инцидента стала неосторожность при курении одного из постояльцев.

