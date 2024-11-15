В Испании не менее 10 человек погибли при пожаре в доме престарелых
15 ноября 202410:39
Как минимум десять человек погибли при пожаре в доме престарелых в испанской провинции Сарагоса. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что возгорание произошло около 05:00 (07:00 мск). Причина пожара не называется.
В момент ЧП в здании находились 82 человека. В результате погибли по меньшей мере 10 человек, один находится в критическом состоянии.
Ранее пожар произошел в доме престарелых в Соликамске Пермского края, никто не пострадал, напоминает Ura.ru. По данным МЧС, причиной инцидента стала неосторожность при курении одного из постояльцев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru