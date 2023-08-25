В Подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин

В городе Нахабино Московской области загорелся строительный магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Семья из трех человек погибла при пожаре в Приамурье

Пожар охватил площадь 400 квадратных метров. Угрозы соседним строениям нет.

На опубликованных в Сети кадрах виден большой столб дыма. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Богородском городском округе Подмосковья 21 августа произошел пожар в административно-складском здании. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМосковская Область

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