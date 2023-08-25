В Подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин
25 августа 202321:06
В городе Нахабино Московской области загорелся строительный магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Пожар охватил площадь 400 квадратных метров. Угрозы соседним строениям нет.
На опубликованных в Сети кадрах виден большой столб дыма. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Богородском городском округе Подмосковья 21 августа произошел пожар в административно-складском здании. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru