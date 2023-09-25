В подмосковном лесу нашли трехметрового питона
25 сентября 202311:52
В лесу близ Балашихи семья нашла питона в деревянном ящике, пишет издание «Подъем».
Коробка с рептилией была замотана скотчем. Обнаружившие находку вызвали пожарных, те забрали ее и передали ветеринарам. Питон оказался домашним, и был накормлен незадолго до обнаружения.
Эксперты пришли к выводу, что хозяин пытался таким образом избавиться от своего трехметрового питомца.
Ранее в Ленинградской области из-за укуса змеи ребенок попал в реанимацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нарусову предупредили о недопустимости посещения стран НАТО во время СВО
- Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным россиянам
- На Урале спецназовец отбил неформала у хулиганов
- Масочный режим ввели в больницах Новосибирской области
- СМИ: Haier закроет завод техники Candy в России
- ФАС возбудила дело против МегаФона
- В Севастополе начали демонтаж аварийных конструкций в штабе ЧФ
- Средства ПВО перехватили украинский дрон над Курской областью
- В подмосковном лесу нашли трехметрового питона
- В Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru