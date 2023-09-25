В подмосковном лесу нашли трехметрового питона

В лесу близ Балашихи семья нашла питона в деревянном ящике, пишет издание «Подъем».

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Коробка с рептилией была замотана скотчем. Обнаружившие находку вызвали пожарных, те забрали ее и передали ветеринарам. Питон оказался домашним, и был накормлен незадолго до обнаружения.

Эксперты пришли к выводу, что хозяин пытался таким образом избавиться от своего трехметрового питомца.

Ранее в Ленинградской области из-за укуса змеи ребенок попал в реанимацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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