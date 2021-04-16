В подмосковном Королёве начался пожар на складе
В городе Королёве загорелся склад, огонь занял территорию в 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.
По данным агентства, складское помещение загорелось "по всей площади". В ведомстве уточнили, что получили информацию о начале возгорания в промзоне на улице Академика Легостаева в 21:14. Огонь ликвидируют 64 сотрудника МЧС, задействовано 18 технических единиц.
Сведений о погибших и пострадавших нет. В МЧС добавили, что уточняют информацию о людях внутри здания. На место происшествия также выдвинулся химический отряд для измерения концентрации опасных примесей в воздухе.
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