В подмосковном Королёве начался пожар на складе

В городе Королёве загорелся склад, огонь занял территорию в 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

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По данным агентства, складское помещение загорелось "по всей площади". В ведомстве уточнили, что получили информацию о начале возгорания в промзоне на улице Академика Легостаева в 21:14. Огонь ликвидируют 64 сотрудника МЧС, задействовано 18 технических единиц.

Сведений о погибших и пострадавших нет. В МЧС добавили, что уточняют информацию о людях внутри здания. На место происшествия также выдвинулся химический отряд для измерения концентрации опасных примесей в воздухе.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ПодмосковьеПожар
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