Милонов отверг криминальную версию поджога «Невской мануфактуры»
Депутат Госдумы в беседе с НСН выразил надежду, что крупный пожар в Санкт-Петербурге не связан с черным девелоперством.
Число погибших при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге увеличилось до двух, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб. При тушении огня погиб командир отделения пожарной части, а еще двое спасателей получили ожоги 40-50% поверхности тела. Также известно, что площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров. Обрушились крыша и перекрытия на четырех этажах здания. Спасатели тушат огонь с безопасного расстояния. К ликвидации ЧП также привлекли вертолет.
Депутат Госдумы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" заявил, что произошедший пожар можно назвать серьезным событием, но криминала здесь нет.
«Весь город свидетель этого пожара. Это действительно серьезное событие. Но, если говорить о каком-то криминальном поджоге, то очень сложно расценивать это серьезно. Потому что связанные с этим зданием люди уже долгое время не находятся на свободе. И сейчас нет какой-то острой фазы событий, которые могли бы к этому подтолкнуть. Вряд ли кто-то поджег «Невскую мануфактуру», чтобы освободить это место. Это памятник, который невозможно уничтожить, чтобы на его месте построить какой-то небоскреб. Я очень надеюсь, что это не имеет отношения к какому-то черному девелоперству», - заявил собеседник НСН.
Также Милонов прокомментировал предположения жителей района о том, что пожар устроен намеренно, чтобы снести историческое здание и застроить Октябрьскую набережную.
«Жители района, где находится "Невская мануфактура", очень часто уверены в каких-то сложных вещах. К сожалению, напротив этого здания – на Октябрьской набережной – понастроили откровенной безвкусицы. Они обезобразили город. И построили их без всяких сносов и поджогов», - подчеркнул депутат.
Кроме того, собеседник НСН отметил, что в России пожарная безопасность – очень часто не от слова «безопасность», а от слова «проверки».
«У нас, честно говоря, многие пожарные требования избыточны. И, что греха таить, для многих организаций нереализуемы. Поэтому используются иные способы и методы решения этой проблемы. У нас мало активных систем пожаротушения, как на Западе. Пандемия серьезно ударила по бизнесу, и развитие, в том числе, инженерной инфраструктуры сильно пострадало. Но, насколько я помню – я сам часто бывал в этом здании, там был Единый центр документов, это было адекватное здание. Я просто не представляю, что там могло гореть. Там, по большому счету, одни кирпичи», - отметил депутат Госдумы.
Резюмируя, Милонов заявил, что в России часто после пожара все резко начинают думать о том, как что-то поменять. Но проходит некий период и все возвращается на круги своя.
«Насколько я вижу, у нас пожарная охрана часто предъявляет слишком нереализуемые требования. Поэтому, как мне кажется, мы должны руководствоваться принципом минимальной, но гарантированной достаточности. Это как трагедия в Карелии на озере, которая сделала практически невозможным существование детских частных лагерей. Их замучали проверками. В результате загубили детский негосударственный отдых, переложили его на плечи государства и сделали более сложноорганизуемым. Хотим же, чтобы всё было хорошо. Но в результате многие чиновники действуют по принципу: лучше пусть не будет ничего, чем будет то, что может быть рискованно. Поэтому некоторые существуют вне правовых рамок и просто плюют на все нормы А те, кто хотят их полностью выполнить, тратят огромные ресурсы на избыточные меры.
Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» начался днем 12 апреля. Ему присвоен максимальный номер сложности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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