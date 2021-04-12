Милонов отверг криминальную версию поджога «Невской мануфактуры»

Число погибших при тушении пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге увеличилось до двух, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб. При тушении огня погиб командир отделения пожарной части, а еще двое спасателей получили ожоги 40-50% поверхности тела. Также известно, что площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров. Обрушились крыша и перекрытия на четырех этажах здания. Спасатели тушат огонь с безопасного расстояния. К ликвидации ЧП также привлекли вертолет.

Депутат Госдумы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" заявил, что произошедший пожар можно назвать серьезным событием, но криминала здесь нет.

«Весь город свидетель этого пожара. Это действительно серьезное событие. Но, если говорить о каком-то криминальном поджоге, то очень сложно расценивать это серьезно. Потому что связанные с этим зданием люди уже долгое время не находятся на свободе. И сейчас нет какой-то острой фазы событий, которые могли бы к этому подтолкнуть. Вряд ли кто-то поджег «Невскую мануфактуру», чтобы освободить это место. Это памятник, который невозможно уничтожить, чтобы на его месте построить какой-то небоскреб. Я очень надеюсь, что это не имеет отношения к какому-то черному девелоперству», - заявил собеседник НСН.

Также Милонов прокомментировал предположения жителей района о том, что пожар устроен намеренно, чтобы снести историческое здание и застроить Октябрьскую набережную.

«Жители района, где находится "Невская мануфактура", очень часто уверены в каких-то сложных вещах. К сожалению, напротив этого здания – на Октябрьской набережной – понастроили откровенной безвкусицы. Они обезобразили город. И построили их без всяких сносов и поджогов», - подчеркнул депутат.