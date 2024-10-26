В подмосковном городе Пушкино произошла массовая драка
В городе Пушкино Московской области произошла массовая драка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная прокуратура.
Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. По данным прокуратуры, драка произошла около 18:00 в городском парке.
Как пишет Telegram-канал Mash, один из участников драки применил травматический пистолет. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после драки иностранцев в центре Саратова. В потасовке приняло участие около 10 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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