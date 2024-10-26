В подмосковном городе Пушкино произошла массовая драка

В городе Пушкино Московской области произошла массовая драка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная прокуратура.

Игрок ФК «Сибирь» получил перелом челюсти в драке с одноклубником

Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего. По данным прокуратуры, драка произошла около 18:00 в городском парке.

Как пишет Telegram-канал Mash, один из участников драки применил травматический пистолет. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после драки иностранцев в центре Саратова. В потасовке приняло участие около 10 человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДракаПодмосковье

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