В подмосковной Ивантеевке загорелся склад со стройматериалами
12 декабря 202319:46
В подмосковном городе Ивантеевка загорелся склад строительных материалов и готовой продукции, сообщило агентство РИА Новости.
Сигнал о возгорании поступил в 18:29. Пожар произошел в ангаре размером 150 на 100 метров на Заречной улице.
На место оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. К тушению привлекли 63 человека и 24 единицы техники.
Информации о пострадавших не поступало.
В поселке Киевский в Новой Москве 12 декабря произошел пожар в жилом доме. Пострадали семь человек, включая четырех детей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru