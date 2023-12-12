В подмосковной Ивантеевке загорелся склад со стройматериалами

В подмосковном городе Ивантеевка загорелся склад строительных материалов и готовой продукции, сообщило агентство РИА Новости.

В здании Российской государственной библиотеки в Москве вспыхнул пожар

Сигнал о возгорании поступил в 18:29. Пожар произошел в ангаре размером 150 на 100 метров на Заречной улице.

На место оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. К тушению привлекли 63 человека и 24 единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало.

В поселке Киевский в Новой Москве 12 декабря произошел пожар в жилом доме. Пострадали семь человек, включая четырех детей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры