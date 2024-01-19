В подмосковной электричке в результате поножовщины погиб мужчина
В электропоезде Москва — Сергиев Посад произошел конфликт между пассажирами с применением холодного оружия, передает «МВД Медиа».
Конфликт начался со словесной перепалки. Один из мужчин достал нож, но соперник смог его выхватить и ударил оппонента. Пострадавший скончался в больнице.
Подозреваемым оказался ранее судимый житель Волгоградской области 1968 года рождения. Его задержали в поселке городского типа Монино.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте.
Ранее сообщалось, что в городе Фрязино Московской области мужчина попал под электричку и остался жив. У мужчины диагностировали перелом правой голени и повреждение шейного отдела, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru