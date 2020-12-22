В подмосковной Апрелевке удалось ликвидировать пожар

По данным ведомства, огонь удалось потушить в 00:14 по московскому времени. Информация о возгорании появилась в 21:20 21 декабря. Агентство со ссылкой на собственный источник в экстренных службах передавало, что огонь был на площади около 800 квадратных метров.

Также присутствовало сильное задымление. ТАСС отмечает, что в помещениях хранились деревянные отходы и паллеты - деревянная транспортная тара.

