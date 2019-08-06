В Подмосковье женщина на иномарке сбила девочек на «зебре»
Две школьницы угодили под колёса машины на пешеходном переходе в подмосковном Дмитрове. Их сбила прямо на пешеходном переходе иномарка, которой управляла женщина. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», ЧП случилось в районе поселка Деденево.
Скорая помощь экстренно отправила пострадавших девочек в городскую больницу. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, уточнили в министерстве здравоохранения Московской области, их жизнь сейчас вне опасности.
Полиция устанавливает все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
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