В Подмосковье женщина на иномарке сбила девочек на «зебре»

Две школьницы угодили под колёса машины на пешеходном переходе в подмосковном Дмитрове. Их сбила прямо на пешеходном переходе иномарка, которой управляла женщина. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», ЧП случилось в районе поселка Деденево.

Скорая помощь экстренно отправила пострадавших девочек в городскую больницу. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, уточнили в министерстве здравоохранения Московской области, их жизнь сейчас вне опасности.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

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Фото: vk.com/Это Дмитров, детка!
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