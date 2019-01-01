Авторские новости

Шкуматов: От обвинения в за «пьяном» ДТП не застрахован никто

1 июля22:00

Координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.

1

Ответственность за «пьяные» ДТП стала более суровой

За ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, увеличили срок наказания. Изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации вступили в силу с 28 июня. Теперь за ДТП со смертельным исходом виновник аварии может получить до 15 лет тюрьмы.

Петр Шкуматов: «Те, кто думает, что избежит этой новости, вспомните в контексте этой новости историю шестилетнего мальчика, которого эксперты МВД признали мертвецки пьяным. И вы поймете смысл пословицы «от сумы и от тюрьмы не зарекайся»», - отметил Петр Шкуматов в эфире НСН

2

В России запретили ввоз иномарок, в которых больше восьми посадочных мест

С 1 июля в России начал действовать запрет на ввоз из-за рубежа машин с числом посадочных мест более восьми штук. Под ограничения попали популярные среди граждан микроавтобусы и минивены.

Петр Шкуматов: А сервисы, подобные BlaBlaCarс помощью которых люди ищут попутчиков, скоро тоже запретят регистрацию для водителей таких автомобилей. Дело в том, что Минтранс России предложил законопроект о регулировании карпулинга. Согласно этой инициативе во время такой поездки в салоне автомобиля смогут находиться не более 5 человек. Совпадение? Не думаю», - отметил он, общаясь с НСН

3

Теперь через интернет можно отслеживать загруженность транспорта

Google запустил новую функцию – в некоторых городах мира уже сейчас на картах можно видеть информацию о загруженности автобусов, трамваев или вагонов метро! То есть перед поездкой куда-либо можно будет заранее оценить, как вы будете добираться до места — сидя и с комфортом или в переполненном и душном транспорте.

Петр Шкуматов: «Да, где-то сатирические картинки с подписью «в метро 10 баллов» стали реальностью. Вот только в Москве сервис, показывающий пробки в общественном транспорте, пока не работает. И о том, когда он заработает, пока ничего не сообщается», - сказал он НСН

4

Розничные цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли почти на 8%

Розничные цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли почти на 8% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали почти на 10%, следует из данных Росстата.

Петр Шкуматов: «Тем временем, никто до сих пор не знает, на сколько обманывают нас на заправках и что за жижу нам наливают. Несмотря на рост цен на бензин и, казалось бы, рост прибыли продавцов топлива, количество сообщений о повреждениях автомобилей из-за плохого бензина постоянно растет. А ведь еще не наступила, когда крики о помощи будут раздаваться со стороны владельцев дизельных автомобилей», - заявил НСН Петр Шкуматов. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО:
ТЕГИ:Авторские НовостиПетр Шкуматов

авторские новости