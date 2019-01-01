Шкуматов: От обвинения в за «пьяном» ДТП не застрахован никто
Координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.
Ответственность за «пьяные» ДТП стала более суровой
За ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, увеличили срок наказания. Изменения в Уголовном кодексе Российской Федерации вступили в силу с 28 июня. Теперь за ДТП со смертельным исходом виновник аварии может получить до 15 лет тюрьмы.
Петр Шкуматов: «Те, кто думает, что избежит этой новости, вспомните в контексте этой новости историю шестилетнего мальчика, которого эксперты МВД признали мертвецки пьяным. И вы поймете смысл пословицы «от сумы и от тюрьмы не зарекайся»», - отметил Петр Шкуматов в эфире НСН.
В России запретили ввоз иномарок, в которых больше восьми посадочных мест
С 1 июля в России начал действовать запрет на ввоз из-за рубежа машин с числом посадочных мест более восьми штук. Под ограничения попали популярные среди граждан микроавтобусы и минивены.
Петр Шкуматов: А сервисы, подобные BlaBlaCarс помощью которых люди ищут попутчиков, скоро тоже запретят регистрацию для водителей таких автомобилей. Дело в том, что Минтранс России предложил законопроект о регулировании карпулинга. Согласно этой инициативе во время такой поездки в салоне автомобиля смогут находиться не более 5 человек. Совпадение? Не думаю», - отметил он, общаясь с НСН.
Теперь через интернет можно отслеживать загруженность транспорта
Google запустил новую функцию – в некоторых городах мира уже сейчас на картах можно видеть информацию о загруженности автобусов, трамваев или вагонов метро! То есть перед поездкой куда-либо можно будет заранее оценить, как вы будете добираться до места — сидя и с комфортом или в переполненном и душном транспорте.
Петр Шкуматов: «Да, где-то сатирические картинки с подписью «в метро 10 баллов» стали реальностью. Вот только в Москве сервис, показывающий пробки в общественном транспорте, пока не работает. И о том, когда он заработает, пока ничего не сообщается», - сказал он НСН.
Розничные цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли почти на 8%
Розничные цены на бензин в России за январь-май 2019 года выросли почти на 8% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали почти на 10%, следует из данных Росстата.
Петр Шкуматов: «Тем временем, никто до сих пор не знает, на сколько обманывают нас на заправках и что за жижу нам наливают. Несмотря на рост цен на бензин и, казалось бы, рост прибыли продавцов топлива, количество сообщений о повреждениях автомобилей из-за плохого бензина постоянно растет. А ведь еще не наступила, когда крики о помощи будут раздаваться со стороны владельцев дизельных автомобилей», - заявил НСН Петр Шкуматов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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