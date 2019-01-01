Шкуматов: От обвинения в за «пьяном» ДТП не застрахован никто

Петр Шкуматов: «Тем временем, никто до сих пор не знает, на сколько обманывают нас на заправках и что за жижу нам наливают. Несмотря на рост цен на бензин и, казалось бы, рост прибыли продавцов топлива, количество сообщений о повреждениях автомобилей из-за плохого бензина постоянно растет. А ведь еще не наступила, когда крики о помощи будут раздаваться со стороны владельцев дизельных автомобилей», - заявил НСН Петр Шкуматов.

