В Подмосковье загорелся склад шин авиакомпании S7

На складе шин авиакомпании S7 в Московской области произошел крупный пожар, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

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Пожар произошел в промышленной зоне поселка Горки Ленинские. Огонь распространился на площади 2,6 тысячи квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 65 человек. Обрушения кровли не произошло, пострадавших нет. Уточняются причины возгорания и сумма ущерба.

Ранее сообщалось, что в России пожары остаются основной причиной страховых случаев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ПодмосковьеАвиакомпанияПожар

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