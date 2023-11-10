В Подмосковье загорелся склад шин авиакомпании S7
10 ноября 202321:05
На складе шин авиакомпании S7 в Московской области произошел крупный пожар, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
Пожар произошел в промышленной зоне поселка Горки Ленинские. Огонь распространился на площади 2,6 тысячи квадратных метров.
В тушении пожара участвовали 65 человек. Обрушения кровли не произошло, пострадавших нет. Уточняются причины возгорания и сумма ущерба.
Ранее сообщалось, что в России пожары остаются основной причиной страховых случаев, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru