В Подмосковье загорелся хостел

Хостел загорелся в Солнечногорском районе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Пожар в жилом доме Норильска: есть жертвы

«На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», — рассказал собеседник агентства.

Данные о масштабах возгорания и пострадавших уточняются.

По информации РИА Новости, людей эвакуировали из горящего здания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно о пожаре в жилом доме в Норильске. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В результате пожара погибли два человека, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: 30.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПожарМосковская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры