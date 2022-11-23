В Подмосковье загорелся хостел

«На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», — рассказал собеседник агентства.

Данные о масштабах возгорания и пострадавших уточняются.

По информации РИА Новости, людей эвакуировали из горящего здания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно о пожаре в жилом доме в Норильске. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В результате пожара погибли два человека, пишет «Свободная пресса».

