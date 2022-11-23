В Подмосковье загорелся хостел
Хостел загорелся в Солнечногорском районе в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«На улице Аэропортовская в деревне Дубровки горит кровля хостела», — рассказал собеседник агентства.
Данные о масштабах возгорания и пострадавших уточняются.
По информации РИА Новости, людей эвакуировали из горящего здания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Ранее стало известно о пожаре в жилом доме в Норильске. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В результате пожара погибли два человека, пишет «Свободная пресса».
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