В Воронежской области горело техпомещение автосалона на 1600 «квадратах»
Пожар произошел в техническом помещении автосалона в Воронежской области, площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
«В хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону. Существует угроза распространения огня», — указали в ведомстве.
На месте пожара работали 28 человек и девять единиц техники.
Позже в МЧС сообщили, что возгорание полностью потушено на площади 400 «квадратов».
Накануне в подмосковном Серпухове загорелось здание фермы на 1200 квадратных метрах, напоминает 360.ru. Спасатели вывели с места ЧП сто голов крупнорогатого скота.
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