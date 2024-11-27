В Воронежской области горело техпомещение автосалона на 1600 «квадратах»

Пожар произошел в техническом помещении автосалона в Воронежской области, площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

«В хуторе Ветряк горит пристройка к автосалону. Существует угроза распространения огня», — указали в ведомстве.

На месте пожара работали 28 человек и девять единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание полностью потушено на площади 400 «квадратов».

Накануне в подмосковном Серпухове загорелось здание фермы на 1200 квадратных метрах, напоминает 360.ru. Спасатели вывели с места ЧП сто голов крупнорогатого скота.

